The Away Days’in ilk albümü “Dreamed at Dawn”, 17 Şubat’ta yayınlanıyor

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında verdikleri konserler ve şimdiye dek yayınladıkları single’larla ülkenin dikkat çeken indie rock grupları arasında yer alan The Away Days, bir süredir merakla beklenen ilk albümü Dreamed at Dawn‘u 17 Şubat’ta iTunes, 24 Şubat’ta diğer dijital platformlar üzerinden yayınlıyor. Albümden yayınlanan son single “Downtown” ismini taşıyor.

Albümün ardından kapsamlı bir Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan The Away Days, Dreamed at Dawn albümünün lansman konserini de 3 Mart’ta Salon İKSV’de verecek. Grubun yoldaki albümden yayınladığı ilk single’lardan biri olan “Places To Go” için çekilen klip de önümüzdeki günlerde yayında olacak.

Yeni The Away Days single’ı “Downtown” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.