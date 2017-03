The Away Days’in ilk albümü “Dreamed at Dawn”un lansman konseri bu cuma Salon’da

Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ilk albümleri Dreamed at Dawn‘u 17 Şubat’ta yayınlayan The Away Days, yarın akşam Salon İKSV sahnesinde lansman konserini gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz gün albümlerinde yer alan “Places To Go” parçaları için yayınladıkları kliple karşımızda olan The Away Days, Pasaj Müzik’ten yayınlanan ve 17 Şubat itibariyle dinlemeye açılan yeni albümleri Dreamed at Dawn‘dan parçalar çalacağı lansman konserini yarın akşam Salon’da verecek. Önümüzdeki aylarda İstanbul ve yurt dışında gerçekleştireceği konserlerle yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak olan topluluğun yarınki konseriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilir, biletleri ise Salon İKSV gişesinden temin edebilirsiniz.