The Beach Boys’un klasik albümü “Pet Sounds”un hazırlık aşamalarını konu eden bir belgesel yolda

Showtime, 1966 yılında yayınlanan The Beach Boys’un ve müzik tarihinin en önemli albümlerinden Pet Sounds‘un hazırlık aşamalarını konu eden bir belgeseli yayın takvimine aldı. Nisan ayında yayınlanacak belgesel Making Pet Sounds ismini taşıyor.

The Beach Boys üyeleri Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine ve Bruce Johnston’la birlikte albümden kısa bir süre önce gruptan ayrılan David Marks’la yapılan röportajların yanı sıra albümün kayıt sürecinden arşivlik görüntüler de belgeselde yer alacak. Geçtiğimiz yıl Brian Wilson’ın geniş bir turneyle 50. yılını kutladığı Pet Sounds‘a detaylıl bir bakış sunacak belgeselin yönetmeninin kim olduğu henüz açıklanmadı.

Popüler müzik tarihinin birçok ilkini içinde barındıran albüm, aralarında “Here Today”, “Sloop John B” ve “Wouldn’t It Be Nice” gibi klasiklerin de bulunduğu; birçok farklı türden müzik insanına ilham olmuş on üç şarkıdan oluşuyor. Prodüktörlüğünü gruptan Brian Wilson’ın üstlendiği albüm, birçok prestijli müzik yayını tarafından da tarihin en iyi albümleri arasında gösteriliyor.