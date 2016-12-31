The Beatles’ın ilk menajeri Allan Williams hayatını kaybetti

İngiliz topluluk The Beatles’ın ilk konserlerini gerçekleştirmesini sağlayan ve kariyerlerinin en başında yanlarında olan menajer Allan Williams, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Liverpool’da bulunan Jacaranda ve Blue Angel isimli iki mekanda verdikleri konserler ile kariyerlerinin ilk konserini veren The Beatles’ın bu konserlerini gerçekleştirmesini sağlayan ilk menajeri Allan Williams’tı. Henüz Ringo Starr’ın grupta olmadığı ekip o dönemde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Stuart Sutcliffe’ten oluşuyordu. Grubun Liverpool’da gerçekleştirdiği ilk iki konserlerinin ardından İngiltere’nin farklı şehirlerinde de konserler vermesini sağlayan Williams, ayrıca The Beatles’ın Hamburg konserinin de mimarı olarak biliniyor. 1960-1961 yıllarında grupla çalışan ve daha sonra yollarını ayıran Allan Williams, dün akşam 86 yaşında hayatını kaybetti.