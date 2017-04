The Beatles’ın yayınlanmamış “Sgt. Pepper’s” kayıtlarından ilki dinlemeye açıldı

Önümüzdeki ay yayınlanışının 50. yıldönümü kutlanacak olan The Beatles’ın efsanevi albümü Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, bugüne dek hiçbir yerde bulunmayan kayıtların yer alacağı genişletilmiş versiyonuyla bir kez daha yayınlanıyor. Apple Corps Ltd. ve Capitol ortaklığıyla yayınlanacak reissue albümde yer alacak ilk kayıt The Guardian üzerinden dinlemeye açıldı.

Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 albümünü sıraladığı listesinde zirvede yer alan Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, gruba sayısız ödül getirmişti. 26 Mayıs’ta yayınlanacak Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 50. yıl özel setinde albümdeki şarkıların kullanılmamış alternatif versiyonları bulunuyor. Remaster işlemleri Giles Martin ve Sam Okell tarafından yapılan özel derleme, 144 sayfalık özel bir kitapçık eşliğinde yayınlanıyor.

Albümün açılış şarkısı olan “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”in albümde kullanılmamış kayıtlarından biri The Guardian aracılığıyla dinlenebiliyor. Söz konusu kayıtta ekibin stüdyodaki konuşmalarının bir kısmı da duyulabiliyor.

Ayrıca albümün 50. yaşı şerefine epey kapsamlı bir belgesel de geliyor. Albümün yayınlandığı gün olan 1 Haziran’da izleyicilerle buluşacak It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond belgeselinin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.