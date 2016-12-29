The Black Keys üyesi Dan Auerbach’tan solo albüm geliyor

2014 yılında yayınlanan Turn Blue albümünden bu yana ortalıkta gözükmeyen The Black Keys’in gitarist ve solisti Dan Auerbach, yeni bir solo albüm hazırlığında. Geçtiğimiz yıl The Arcs isimli yeni grubuyla bir albüm yayınlayan Auerbach, kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlanan yeni albümünde bir şarkıda Mark Knopfler’la düet yapıyor.

Kayıtları Auerbach’ın kendi stüdyosu olan Easy Eye Sound’da gerçekleşen albümün ismi henüz bilinmiyor. Fakat albümün hazırlık aşamasında Auerbach’a eşlik eden isimler, bizi bugüne dek Amerikalı müzisyenden pek duymadığımız tatlarda bir albümün beklediğine işaret ediyor. Albümdeki parçaların düzenlemeleri ve prodüksiyonunda country müzisyeni John Prine ve Johnny Cash’in de aralarında bulunduğu birçok country efsanesinin kayıtlarında ses teknisyeni olarak yer alan David Ferguson’la birlikte çalışan Auerbach, kendine kayıtlarda eşlik etmek üzere kurduğu orkestrada da bugüne dek Elvis Presley, Johnny Cash ve Dusty Springfield gibi isimlerle birlikte çalmış müzisyenlere yer vermiş. Davulda Gene Christman, piyanoda Bobby Wood, gitarda Duane Eddy ve basta Dave Roe eşliğinde kaydedilen albüm, Auerbach’ın 2009’dan bu yana yayınladığı ilk solo albüm olacak.

Söz konusu albüm için hazırlıklara başladığında elinde 60 civarında şarkı olduğunu dile getiren Dan Auerbach, “Malibu Man” isimli parçada ünlü prodüktör Rick Rubin’e saygı duruşunda bulunuyor. Özellikle hayatının bir kısmını geçiren Nashville ve buranın müziğinden esinlenerek bu albümü hazırladığını belirten Dan Auerbach, henüz yeni solo albümü için net bir yayın tarihi de paylaşmış değil.

Dan Auerbach’ın 2009 yılında yayınlanan ilk ve şimdiye dek tek solo albümü olan Keep It Hid‘de yer alan “Real Desire” parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.