The Bug ve Earth ortak albüm yayınlıyor: “Concrete Desert”

Dub müziğin önemli figürlerinden biri olan The Bug ve Amerikalı drone metal grubu Earth, bir kez daha güçlerini birleştiriyor. Yaklaşık üç yıl önce birlikte bir EP yayınlayan ekip, Bug vs Earth adı altında Ninja Tune etiketiyle bir uzunçalar yayınlıyor.

Ninja Tune, resmi sayfasından yaptığı açıklamaya göre albümle birlikte ekibin Godflesh ve Jesu gibi projeleriyle tanınan Justin Broadrick’le yaptığı kayıtların da yer aldığı bir bonusun yer alacak. Daddy Kev’in Los Angeles’taki stüdyosunda kaydedilen Concrete Desert isimli albümden bir şarkı da Spotify üzerinden dinlemeye açıldı. 24 Mart’ta yayınlanacak olan albümden dinlediğimiz ilk şarkı da “Snakes Vs Rats” ismini taşıyor.

Earth grubunun lideri Danny Carlson ve The Bug ismiyle tanıdığımız İngiliz müzisyen Kevin Martin’in bir araya gelmelerine vesile olan kişi de Simon Fowler olmuş. The Bug’ın son albümü olan Angels & Devils‘ın kapak çalışmasına imza atan Simon Fowler, Martin’in bir diğer projesi olan King Midas Sound’un konserine Danny Carlson’ı davet etmesi, bu birlikteliğin temellerini oluşturmuş.

Daha sonra Ninja Tune’un Carlson ve Martin’e, plak şirketinin 25. yıl partisinde birlikte sahne almaları konusunda yaptığı teklifin ardından ikili birlikte stüdyoda zaman geçirmeye başlamış. Bugüne kadar Inga Copeland, Blixa Bargeld, John Zorn, Daddy Freddy ve DJ Vadim gibi isimlerle heyecan verici iş birliklerine imza atan Kevin Martin’in Earth gibi bambaşka bir disiplinden beslenen ekiple kaydettiği Concrete Desert, yılın en büyük merak uyandıran albümlerinden biri. Albümün ön satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.