The CW’da yayınlanacak Archie Comics uyarlaması “Riverdale”den fragman

Archie Comics karakterlerinin bir arada olduğu hayali kasaba Riverdale, dizi olarak uyarlanıyor. Amerikalı yayınevinin çeşitli kahramanlarını göreceğimiz The CW yapımından yeni bir fragman görücüye çıktı.

Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones, Veronica Lodge gibi çeşitli Archie Comics kitaplarında yer alan karakterleri televizyona taşıyacak yapım, Lee Toland Krieger’in yönetmenliğini üstlendiği ilk bölümüyle 26 Ocak’ta başlıyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.

2014 yılında Fox’un gündeme aldığı ve senaryo siparişi verdiği dizi, bir yıl kadar sonra The CW kanalına geçti. Çekimlerinin büyük kısmı Vancouver’da yapılan dizinin ilk sezonundan yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.