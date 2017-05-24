The Gaslamp Killer’ın konuk olduğu ilk “Drawing with Skinner” bölümü yayında

Oakland’da yaşayan ve çeşitli müzik grupları için yaptığı çalışmalar, sıra dışı oyuncak tasarımları ve psikedelik mural çalışmalarıyla tanınan Skinner’ın yepyeni bir Youtube programı var. Super Deluxe aracılığıyla yayınlanan ve her bölümde farklı bir misafirin Skinner’la birlikte stüdyosunda resim yapacağı programın ilk bölümüne The Gaslamp Killer konuk oluyor.

Daha önce Alexisonfire, Mastodon ve Holy Grail gibi gruplar için albüm kapağı tasarlayan Skinner, Mastodon’un “Asleep In The Deep” klibini de yönetmişti. Sanatçının birçok farklı disiplindeki çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak geçtiğimiz yıl Instrumentalepathy isimli albümünü yayınlayan The Gaslamp Killer’ın konuk olduğu Drawing with Skinner’ın ilk bölümü, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.