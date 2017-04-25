“Kingsman: The Golden Circle”dan ilk fragman geldi

Matthew Vaughn’un yönetmenliğini üstlendiği ikinci Kingsman filmi The Golden Circle‘dan geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan fotoğrafların ardından ilk fragman da yayınlandı. Mark Millar ve Dave Gibbons imzalı The Secret Service çizgi romanından uyarlanan serinin ikinci filmi, sonbaharda vizyonda olacak.

2014 yapımı ilk filmin başrol oyuncular Taron Egerton ve Colin Firth’e Kingsman: The Golden Circle‘da birçok yıldız isim eşlik ediyor. Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Pedro Pascal, Halle Berry ve Elton John, 29 Eylül’de gösterime girecek filmin oyuncu kadrosunda bulunuyor. Senaryosu Jane Goldman ve Matthew Vaughn imzası taşıyan filmde gizli bir ajan ekibi olan Kingsman’ı dünyayı kurtarabilmek adına ABD’deki bir rakip ajan grubu Statesman’la ortak bir çalışma içinde izleyeceğiz.

20th Century Fox tarafından yayınlanan ilk Kingsman: The Golden Circle fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.