“The LEGO Batman Movie”nin hazırlık aşamaları kitap oldu

10 Şubat’ta gösterime giren ve Batman karakterine getirdiği mizahi yaklaşımla büyük övgüler toplayan The LEGO Batman Movie‘nin nasıl çekildiğini detaylı bir şekilde konu eden bir kitap satışa sunuldu.

The LEGO Batman Movie: The Making Of The Movie, hem filmdeki karakterlerin tasarım aşamalarını hem animasyon detaylarını hem de çizgi roman ve filmlerden alınan ilham kaynaklarını gözler önüne seriyor. Yönetmenliğini özellikle Robot Chicken serisiyle tanınan Chris McKay’in üstlendiği ve seslendirme kadrosunda Will Arnett, Rosario Dawson, Zach Galifianakis, Ralph Fiennes ve Mariah Carey gibi isimleri bir araya getiren The LEGO Batman Movie‘nin perde arkasını gözler önüne seren kitaptan çeşitli sayfaları aşağıda görebilirsiniz. DK Publishing tarafından basılan kitabı satın almak için de buraya tıklayarak Amazon’a ulaşabilirsiniz.