The Pokémon Company yeni oyununu duyurdu: “Hanero! Koiking”

Geçtiğimiz sene tüm dünyada fenomen haline gelen Pokemon oyununu tasarlayan The Pokemon Company, bir Pokemon olan Magikarp’tan ilham aldığı yeni oyununu çok yakında IOS ve Android’ler için yayınlanacağını duyurdu.

The Pokemon Company’nin geçtiğimiz sene bir dönemin en çok hayranı olan çizgi filmlerinden Pokemon’dan ilham alarak hazırladığı oyun Pokemon Go, her yaştan kullanıcının oynadığı bir oyun olmuştu. Kısa sürede tüketilmesi ve bir anda yok olması ile dikkat çeken Pokemon Go‘nun ardından, The Pokemon Company yine bir Pokemon’dan ilham aldığı oyunu ile karşımızda. Hanero! Koiking (Splash! Magikarp) ismini taşıyan oyun için hazırlanan sitede, Magikarp isimli Pokemon’un düştüğü bir çukurun izlerini görüyoruz. Bir balıkçı tarafından keşfedilen ve henüz bilinmeyen maceraların başlangıcı olan bu kare, şimdilik oyunla ilgili verilen tek detay. IOS ve Android işletim sistemleri için aynı anda piyasaya çıkacak oyunun, şimdilik ilk olarak Japonya’da yayınlanması bekleniyor.