The Radio Dept., Riff Cohen, Lara Di Lara ve dahası Salon yeni sezon programında

Yeni yılla birlikte yerli ve yabancı birçok müzisyen ve topluluğu İstanbullu müzikseverler ile buluşturmaya hazırlanan Salon İKSV, yeni sezon programından isimleri açıkladı.

Bu yıl eylül ayında gerçekleşen Battles konseri ile yeni sezon açılışını yapan Salon, geçtiğimiz haftalarda Emilliano Torrini and The Colorist, Oh Land, Khruangbin, Liima ve daha birçok ismi de müzikseverler ile buluşturmuştu. Yeni sezonun ikinci yarısına 11 Ocak’ta Taksim Trio konseri ile başlayacak olan Salon İKSV, nisan ayına dek ağırlayacağı yeni isimleri açıkladı. Yeni sezonla birlikte duyurulan The Dears, Cass McCombs konserlerinin yanı sıra Riff Cohen, The Radio Dept., Luke Elliot, Souad Massi, No Clear Mind; yerli sahneden ise Baba Zula, Lara Di Lara, Jakuzi, Ah! Kosmos, Tuluğ Tırpan ve dahası, Salon sahnesinde izleyiciler ile buluşacak. Salon programının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.