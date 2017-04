The Simpsons’ın 30. yılı şerefine en iyi 10 açılış seremonisi

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği animasyon serisi The Simpsons, bugün 30. yaşını kutluyor. Her bölümde farklı bir kurgu ile karşımıza çıkan açılış seremonileri, bugüne kadar birçok çizer tarafından sayısız kez uyarlanmıştı. Huzurlarınızda Rick and Morty‘den The Hobbit‘e, Adventure Time‘dan Robot Chicken‘a kadar uzanan uyarlamaları (couch gag) ile 10 The Simpsons açılış seremonisi.

The Simpsons Couch Gag – Adventure Time

The Simpsons Couch Gag – Robot Chicken

The Simpsons Couch Gag – LA-Z Rider

The Simpsons Couch Gag – Eric Goldberg

The Simpsons Couch Gag – Rick and Morty

The Simpsons Couch Gag – Homer Simpson Brain Edition

The Simpsons Couch Gag – Time Travel

The Simpsons Couch Gag – John K.

The Simpsons Couch Gag – The Hobbit

The Simpsons Couch Gag – Treehouse of Horror

Bonus:

The Simpsons Couch Gag – Michal Socha