“The Strain”in 16 Temmuz’da başlayacak final sezonundan yeni görüntüler

Guillermo Del Toro ve Chuck Hogan’ın kendi çizgi roman serilerinden televizyona uyarladığı The Strain, dördüncü sezonuyla bu yaz geri dönüyor. Dizinin yeni sezonundan tedirgin edici bir teaser daha yayınlandı.

Toplam 10 bölüm sürecek olan yeni sezon, The Strain‘in son sezonu olacak. Oyuncu kadrosunda Corey Stoll, David Bradley, Ruta Gedmintas ve Kevin Durand’in yer aldığı dizinin yeni bölümleri, üçüncü sezonun kaldığı yerin dokuz ay sonrasından devam edecek. Strigoi’ların kontrolü iyice ele geçirdiği bir dünyayla karşı karşıya olacağımız yeni The Strain sezonundan görücüye çıkan kısa teaser, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.