“The Thing: Infection at Outpost 31” kutu oyunu

John Carpenter’ın 1982 yapımı kült korku filmi The Thing‘den ilham alarak hazırlanan The Thing: Infection at Outpost 31 kutu oyununda kaderinize siz karar vereceksiniz.

Nedir?

80’li yılların kült korku fimlerinden olan The Thing‘de bir grup bilim adamı ve uzaylılar arasında gerilim dolu hikaye karşımıza çıkıyordu. Filmdeki üsten ilham alarak hazırlanan kutu oyunu The Thing: Infection at Outpost 31’da belirleyeceğiniz strateji ya sizi kurtaracak ya da yok edecek.

Nereden bulurum?

Ekim ayında Mondo ve Project Raygun ortaklığı ile piyasada olacak The Thing: Infection at Outpost 31’la ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.