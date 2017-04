The War On Drugs, 11 dakikalık yeni bir şarkıyla geri döndü

2014 yılında yayınladığı albümü Lost in the Dream‘le damaklarda nefis tatlar bırakan The War On Drugs, bugün dünya genelinde kutlanan Record Store Day şerefine yeni bir single yayınladı. 11 dakikalık yeni The War On Drugs şarkısı, “Thinking Of A Place” ismini taşıyor.

Adam Granduciel önderliğinde Philedelphia’da kurulan The War On Drugs’ın dördüncü stüdyo albümünü bu yıl yayınlaması bekleniyor. Dinleyicisine sakin, hafif ve sürükleyici bir 11 dakika vaat eden yeni The War On Drugs şarkısı “Thinking Of A Place”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.