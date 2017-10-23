The War On Drugs’tan bir Neil Young yorumu: “Like A Hurricane”

A Deeper Understanding isimli yeni stüdyo albümünün ardından kapsamlı bir turneye çıkan The War On Drugs, Toronto’da verdiği konserde şehrin müzik dünyasına en büyük armağanlarından biri olan Neil Young’ı andı.

Grup, Kanadalı müzisyenin 1977 yılında yayınlanan American Stars ‘n Bars albümünde yer alan klasik şarkısı “Like A Hurricane”i yorumladı. The War On Drugs lideri Adam Granduciel, daha önce verdiği çeşitli röportajlarda Neil Young’ın kendisi ve şarkı yazımı için ne denli büyük bir ilham kaynağı olduğunu defalarca söylemişti.

21 Ekim gecesi Toronto’daki Massey Hall’da gerçekleşen The War On Drugs konserindeki “Like A Hurricane” performansı, dinleyici kayıtlarıyla internetteki yerini aldı.