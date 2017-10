The White Stripes diskografisinin ilk üç albümü, kaset formatında yeniden basılıyor

The White Stripes’ın 1999-2001 yılları arasında yayınlanan ilk üç albümü, 14 Ekim’de kutlanacak Cassette Tape Day kapsamında ilk kez kaset formatında satışa çıkıyor.

White Stripes, De Stij ve White Blood Cells isimli üç The White Stripes albümü, Cassette Tape Day için özel beyaz kasetlerle sınırlı sayıda satışa çıkacak. Üç albüm daha sonra da siyah kasetlerle birçok farklı ülkedeki müzik dükkanlarının raflarında yerini alacak.

Şu sıralar yeni bir solo albüm için hazırlıklarını sürdüren Jack White, Third Man Records’la ilginç yayınlar yapmayı da sürdürüyor. Müzisyen bu kez de Third Man Records’un Vault serisi kapsamında, üç farklı The White Stripes konser kaydını dinleyicileriyle paylaştı. Seriye üye olmak ve kayıtların tamamını dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan da 2001 yılında Detroit’te gerçekleşen bir The White Stripes konserinden “Fell In Love With A Girl” performansının bir bölümünü dinleyebilirsiniz.