The Young Shaven, “Perv” şarkısı için çekilen klibi yayınladı

Bağımsız müzik sahnesinin son dönemde hem canlı performansları hem de kayıtlarıyla dikkat çeken post-punk grubu The Young Shaven, yeni single’ını klibiyle birlikte yayınladı.

Archie Mckay, Todd Gibson, Jake Kolanos, Erdem Eroğlu ve Mert Akgül’den oluşan The Young Shaven, geçtiğimiz yıl yayınladığı üç şarkılık …and Venus was the name isimli EP’nin ardından şimdi de “Perv” ve b yüzü şarkısı olarak yayınlanan “Nitecap” isimli yeni şarkılarıyla karşımızda. Önümüzdeki aylarda Vintage Records etiketiyle 7 inç plak formatında yayınlanacak olan single için çekilen klibin yönetmenliğini de Semih Hızal üstleniyor.

The Young Shaven’ı 3 Haziran akşamı Reptilians from Andromeda’yla birlikte KargART sahnesinde izleyebilirsiniz.