“This Magical Depression” sergisi 25 Ocak’a kadar Bant Mag. Havuz’da

Aylin Güngör’ün 10 Aralık’ta ziyaretçilerle buluşan şahsına münhasır fotoğraf sergisi This Magical Depression, 25 Ocak’a kadar Bant Mag. Havuz’da sizleri bekliyor. Beş ciltten oluşan This Magical Depression kitabın ve sınırlı sayıdaki şapkalardan ise Bant Mag. Havuz ve Bant Mag. Mekan’da edinebilirsiniz.

Bugüne kadar sosyal medya üzerinden bir fotoğraf serisi olarak devam eden This Magical Depression’ın kitap ve sergisi, sanatçının aynı hissiyatla çektiği analog fotoğraflardan oluşuyor. Bir set ve beş kitaptan oluşan ve Bant Mag. Yayınları tarafından yayınlanan kitap, sanatçı Aylin Güngör’ün uzun yıllardır Türkiye’nin farklı yerlerinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Hala görmeyenler ve yeniden ziyaret etmek isteyenler için duyuralım: This Magical Depression sergisi 25 Ocak‘a kadar görülebilir. Yeni yıl şerefine This Magical Depression ürünlerini evinize sipariş edebilir veya Bant Mag. Havuz ve Bant Mag. Mekan’dan edinebilirsiniz.

This Magical Depression Kitap

1 set 5 kitaptan oluşan, Bant Mag. Yayınları’nın son ürünü, Aylin Güngör’ün fotoğraf serisi “This Magical Depression” kitabı.

50 TL

This Magical Depression Şapka

Aylin Güngör’ün fotoğraf kitabı “This Magical Depression”ın sınırlı sayıdaki yan ürünü şapka

40 TL

Ürünlerden satın almak için bant@bantmag.com’a mail atabilirsiniz.