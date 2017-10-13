Thundercat’ten yeni klip: “Show You The Way”

Geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan nefis Thundercat albümü Drunk‘ta yer alan Michael McDonald ve Kenny Loggins düeti “Show You The Way” parçası için çekilen ilginç klip görücüye çıktı.

Flying Lotus, Kendrick Lamar ve Erykah Badu gibi isimlerle sayısız kayıtta birlikte çalışan Thundercat’in üçüncü stüdyo albümü olan Drunk, bu yılın en çok konuşulan albümlerinden biri. Tam 23 şarkıdan oluşan albüm Brainfeeder etiketiyle yayınlanmıştı.

Katarzyna Sawicka ve Carlos Lopez Estrada’nın yönetmenliğini üstlendiği “Show You The Way” albümden yayınlanan bir diğer klip “Them Changes”in devamı gibi kurgulanmış.