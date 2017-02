Titan Comics’in “Tekken” çizgi romanı, mayısta raflarda

Daha önce Assassin’s Creed ve Dark Souls gibi oyunların çizgi romanlarını yayınlayan Titan Comics, ilki 90’ların ortasında yayınlanan ünlü dövüş oyunu Tekken‘i de kataloğuna katmaya hazırlanıyor. Cavan Scott ve Andie Tong ikilisinin hazırladığı Tekken serisinin ilk kitabı mayıs ayında; yedinci Tekken oyununun yayınlanmasından hemen önce satışa sunulacak.

Serinin yazarı Cavan Scott, daha önce yine Titan Comics yayınlarıı olan Doctor Who: The Ninth Doctor ve Vikings‘le birlikte geçtiğimiz yıl yayınlanan Star Wars: Adventures in Wild Space çizgi romanlarıyla karşımıza çıkmıştı. Malezyalı çizer Andie Tong’un bugüne kadar çalışmalarının yer aldığı onlarca çizgi roman arasında çeşitli Batman, Superman ve Spider-Man maceralarıyla birlikte Tron: Legacy‘nin öncesini konu eden Tron: Betrayal bulunuyor.

Daha önce de farklı uyarlamaları yapılan Tekken‘i Titan Comics için çizgi romanlaştıran Cavan Scott, yaptığı açıklamada Tekken‘in 1995 yılında Play Station’ında oynadığı ilk oyun olduğunu ve o dönemden beri de serinin büyük bir hayranı olduğunu söyledi. “Tanıdık yüzler ve oyunun hayranlarının favorisi olan dövüşçüleri karşı karşıya getirdiğimiz hikayeyi hazırlarken fazlasıyla eğlendik” diyen Scott, yoldaki çizgi roman serisinin entrikalar, tehlike ve bol miktarda “nakavt”la dolu olduğunu sözlerine ekledi.

Mayıs ayında raflarda yerini alacak Titan Comics’in ilk Tekken çizgi romanından çeşitli sayfalar ve farklı sanatçıların hazırladığı kapak görselleri paylaşıldı.

Alex Ronald

Andie Tong

Anton K



Jimbo Salgado