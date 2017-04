“Tokyo Ghoul”un canlı aksiyon uyarlamasından ilk teaser

Sui Ishida imzalı manga serisi Tokyo Ghoul‘un canlı aksiyon uyarlamasından ilk görüntüler paylaşıldı. Japonya’da bu yaz vizyona girecek olan filmin yönetmenliğini Kentarô Hagiwara üstleniyor.

Daha önce anime serisi ve video oyunu uyarlamaları karşımıza çıkan Tokyo Ghoul, 2011-2014 aralığında 14 bölüm halinde yayınlanmıştı. nsanların içinde gizlice yaşayan bir tür cinin saldırısına uğrayan Ken Kaneki isimli ana karakterin, bu saldırının ardından geçirdiği ameliyatla bir tür yarı-cin’e dönüşmesiyle başlayan seri, bir süredir Tokyo Ghoul:re ismiyle devam ediyor.

Ghost In The Shell, Death Note ve Attack On Titan gibi kült manga serilerinin canlı aksiyon uyarlamalarının ardından, merakla beklediğimiz Tokyo Ghoul uyarlamasından ilk görüntüler de dün yayınlandı.