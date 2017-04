Tom Cruise’lu “The Mummy” filminden yeni fragman

Alex Kurtzman’ın yönetmenliğini üstlendiği yeni The Mummy filminden Rolling Stones’un ünlü şarkısı “Paint It Black” eşliğinde hazırlanan bir fragman geldi.

9 Haziran’da vizyonda olacak film, Universal’ın canavarlara odaklanan sinematik evreninin ilk filmi olma özelliği taşıyor. Başrolünde Tom Cruise’un yer alacağı The Mummy‘de Russell Crowe da Dr. Jekyll karakteriyle karşımıza çıkacak. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler Sofia Boutella, Annabelle Wallis ve Courtney B. Vance.

The Mummy‘nin senaryosu, Doctor Strange‘in de senaryo ekibinde yer alan John Spaihts imzası taşıyor. Filmden yayınlanna yeni fragman, Russell Crowe’un canlandıracağı Dr. Jekyll karakterinin şimdiye dek yayınlanmış en detaylı görüntülerini de barındırıyor. Sonraki dönemde Frankenstein ve The Invisible Man gibi klasikleşmiş karakterlerin filmleriyle genişleyecek olan Universal Canavar Evreni’nin ilk filmi The Mummy’nin yeni fragmanı huzurlarınızda.