Tom Hardy, Netflix filmi “War Party”de rol alacak

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ve Killing Them Softly gibi filmleriyle tanınan Andrew Dominik’in Netflix için çekeceği War Party filminde başrol Tom Hardy’nin oldu.

ABD Donanması’nın Navy SEALS isimli özel kuvvetlerinden birinin gerçek hikayesinden uyarlanacak filmin yapımcılığını da Scott Free Films firmasıyla Ridley Scott üstlenecek. War Party’nin senaryosu da Andrew Dominik ve Harrison Query tarafından yazılacak.

Son dönemde büyük ses getiren televizyon yapımlarından Taboo‘da izlediğimiz Tom Hardy, bu yıl da Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği Dunkirk‘te karşımıza çıkacak. Hardy’nin bu yılın sonlarında vizyonda olacak yeni Star Wars filmi The Last Jedi‘da da bir Stormtrooper olarak kısa bir sahnede yer alacağı söylentileri dolanıyor.