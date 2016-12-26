Tom Hardy’li “Taboo”dan bir fragman daha

Tom Hardy’nin Ridley Scott ile birlikte yapımcılığı üstlendiği mini seri Taboo‘dan bir fragman daha geldi. Hardy’nin aynı zamanda başrolünde yer aldığı dizinin ilk bölümü 7 Ocak’ta yayınlanacak.

İngiltere’de BBC ekranlarında yayınlanacak olan Taboo‘nun sekiz bölümden oluşacağı ve Tom Hardy-Ridley Scott ikilisinin yanı sıra Steve Knight’ın da yaratıcı kadrosunda yer aldığı açıklanmıştı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmanıyla ilk görüntülerini izlediğimiz dizide Tom Hardy’nin yanı sıra Oona Chaplin, Leo Bill, Michael Kelly, David Hayman gibi isimler yer alıyor. Kısa bir süre sonra ilk bölümünü izleyeceğimiz Taboo‘nun yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.