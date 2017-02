“Toni Erdmann”ın Hollywood uyarlamasında Jack Nicholson ve Kristen Wiig başrolde

Maren Ade’nin yönetmenliğini üstlendiği ve yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Toni Erdmann, uluslararası festivallerde gördüğü ilginin ardından şimdi de Hollywood uyarlamasıyla gündemde. Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı olan filmin Hollywood uyarlamasında Jack Nicholson ve Kristen Wiig rol alacak.

Çok iyi anlaşamayan bir baba ve kızının ilişkisini konu eden Toni Erdmann, Bant Mag. ekibininin 2016 listesinin de bir numarasıydı. Söz konusu filmin Hollywood uyarlamasının yapımcı kadrosunda, orijinal filmin yönetmeni Maren Ade de yer alacak.

Son sinema filmi 2010 yılında vizyona giren Paul Rudd ve Reese Witherspoon’lu How Do You Know filmi olan Jack Nicholson, Toni Erdmann uyarlamasıyla sinemaya geri dönüyor. Geride bıraktığımız birkaç yılın en göz önündeki kadın oyuncularından biri olan Kristen Wiig de filmde Toni Erdmann karakterinin kızını canlandıracak. Wiig’i son olarak Jared Hess komedisi Masterminds ve epey tartışılan yeni Ghostbusters filmlerinde izlemiştik.

Toni Erdmann‘ın bir noktada İngilizce olarak uyarlanması beklenmedik bir şey değildi ama filmin vizyona girmesinden aylar sonra bu projenin temellerinin atılması bir hayli şaşırtıcı oldu. Filmin orijinalinin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.