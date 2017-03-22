Tony Allen, Burnt Friedman, Romare ve nicesi 20-21 Mayıs’ta Chill-Out Festival’da

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Kısalar, Müzik
Tony Allen, Burnt Friedman, Romare ve nicesi 20-21 Mayıs’ta Chill-Out Festival’da

Bu sene 20-21 Mayıs’ta Life Park’ta gerçekleşecek olan Chill-Out Festival, heyecan verici programını açıkladı. Festivalde sahne alacak isimler arasında Tony Allen & His Afrobeat Orchestra, Romare, Nicola Cruz, Atom TM, The Tiger Lillies, Dollkraut ve Burnt Friedman gibi birçok farklı türden etkileyici müzisyen ve grup bulunuyor.

Limits Off sponsorluğunda gerçekleşecek festival, 12. yılında bugüne kadarki en geniş programıyla karşımızda. Yerli sahneden de Islandman, Syle-Ist, Al’York ve Nusaibin gibi isimlerin sahne alacağı festivalin biletleri an itibariyle Biletix’te satışta. Chill-Out Festival’a dair detaylı bilgi için buraya tıklayabilir, festivalde sahne alacak isimlerin tamamını da aşağıdaki posterde görebilirsiniz.

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