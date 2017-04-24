Tori Amos’tan yeni albüm geliyor: “Native Invader”

Tori Amos, on beşinci stüdyo albümünü 8 Eylül’de yayınlayacak. Decca Records etiketiyle yayınlanacak albümün ismi de Native Invader olacak.

Unrepentant Geraldines isimli son albümünden bu yana üç yıl geçen Amerikalı müzisyen, yeni albümüyle birlikte ilk kez köklü plak şirketi Decca Records’ın kataloğuna girmiş olacak. Amos, yaptığı açıklamada albümde yer alan şarkıların ortaya çıkmasında beklenmedik mücadeleler ve kimi tehlikeli ikilemleri aşmak için farklı yol arayışlarının rolü olduğu vurguladı. İnsanların kendi aralarında ve doğayla olan ilişkilerinin şarkı yazımında önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten Tori Amos, doğanın kendini yenileyebilmesine de şarkılarıyla değindiğini sözlerine ekledi.

Albümün ardından kapsamlı bir turneye çıkacak olan Tori Amos’un son albümünde yer alan “Weatherman” parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.