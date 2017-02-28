TRAPPIST-1, NASA’nın “Uzay yolculuğu” poster serisinde yerini aldı

NASA’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni keşfi olan TRAPPIST-1 gezegen sistemi, oluşumun “Uzay yolculuğu” temalı poster serisine dahil oldu.

Dünyadan yaklaşık kırk ışık yılı uzaklıkta olan yedi gezegenin yer aldığı TRAPPIST-1 sistemi, çeşitli yaşam belirtileriyle büyük heyecan yaratmıştı. NASA’nın bu tür keşiflerini eğlenceli ve etkileyici bir şekilde sunduğu poster serisinin en son halkası olan TRAPPIST-1 posteri aşağıda görülebilir.

Seattle’daki Invisible Creature Studios’un NASA için hazırladığı posterlerin bir kısmına buradan ulaşabilirsiniz.