Trent Reznor ve Atticus Ross ikilisinin, Banksy’nin oteli için bestelediği şarkı yayınlandı

The Social Network, The Girl With The Dragon Tattoo ve Gone Girl gibi filmler için yaptıkları müziklerle birçok ödül kazanan Trent Reznor ve Atticus Ross, Banksy’nin son projesi olan The Walled Off Hotel için besteledikleri yeni şarkılarını yayınladı.

“Green Lines” isimli şarkı, otelin piyano bar konseptine uygun şekilde tasarlanmış. Ross ve Reznor’la birlikte Masssive Attack, Flea ve Hans Zimmer, otelin barında özel konserler verecek. The Walled Off Hotel, Kudüs yakınlarındaki Beytüllahim’de konumlanıyor. Ziyaretçilerini “Dünyanın en kötü manzarası” ile baş başa bırakan otelin barında mekanik bir piyano bulunuyor ve otel için çeşitli müzisyenlerin bestelediği şarkılar çalınıyor.

Atticus Ross ve Trent Reznor ikilisinin son bestesi “Green Lines” da söz konusu barda çalınan şarkılardan biri. Ross ve Reznor, son olarak yeni Ken Burns belgesel serisi The Vietnam War‘un müziklerini yapacak olmalarıyla gündeme gelmişti.

“Green Lines” şarkısını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.