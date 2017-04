Tupac Shakur biyografisi “All Eyez On Me”den bir fragman daha geldi

1996 yılında hayatını kaybeden Tupac Shakur’un çocuk yıllarından hip hop sahnesinin zirvesine uzanan hikayesini konu eden All Eyez On Me‘den yeni bir fragman yayınlandı.

Jeremy Haft, Steven Bagatourian ve Ed Gonzalez üçlüsünün senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini de Wild For The Night ve Next Day Air gibi filmleriyle tanınan Benny Boom üstleniyor. Filmde başrolde izleyeceğimiz isimse Demetrius Shipp Jr. olacak.

2015 yılında vizyona giren ve yakaladığı büyük gişe başarısıyla büyük yankı uyandıran N.W.A. biyografisi Straight Outta Compton‘ın ardından All Eyez On Me‘nin de benzer bir başarı yakalaması olası gözüküyor. 2011 yılından beri gündemde olan projede yönetmen olacağı açıklanan ilk isim daha önce Tupac Shakur’la çalışmış da olan John Singleton olmuştu. Fakat projede yer alan kişilerin Shakur’un mirasına yeterince saygı göstermediğini düşünen Singleton projeden ayrılmıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan filmin yeni fragmanını izleyebilirsiniz.