“Twin Peaks”ten bir yeni teaser daha

David Lynch’in kült dizisi Twin Peaks, yirmi beş yıl sonra yeni bir sezonla geri dönüyor. 21 Mayıs’ta yayınlanacak yeni sezon öncesinde Dale Cooper, Big Ed, Sarah Palmer ve Carl Rodd gibi karakterleri gördüğümüz bir teaser görücüye çıktı.

Geçtiğimiz günlerde de dizinin geçtiği kasabadan bazı tanıdık mekan ve manzaraların yer aldığı bir tanıtım klibi yayınlayan Twin Peaks ekibi, yeni sezon öncesinde heyecanı iyice arttıracak kısa tadımlık videolar paylaşmayı sürdürüyor. Dizinin yeni sezonu, iki saatlik özel bölümüyle başlayacak ve tam 18 bölümden oluşacak.