Üçüncü alt-J albümünden ilk şarkı: “3WW”

Relaxer isimli üçüncü stüdyo albümünü önümüzdeki haziran ayında yayınlayacak olan İngiliz grup alt-J, albümle ilgili beklentileri fazlasıyla yükselten bir şarkıyla karşımızda.

Thom Green, Joe Newman ve Gus Unger-Hamilton’dan oluşan alt-J, yoldaki albümünün açılış şarkısı olan “3WW”da Wolf Alice üyesi Ellie Rowsell’le düet yapıyor. Kayıtlarının bir kısmı efsanevi Abbey Road Studios’ta yapılan Relaxer, sekiz parçadan oluşuyor. Albümden yayınlanan ilk single aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

Relaxer isimli yeni alt-J albümü 9 Haziran’da yayınlanıyor.