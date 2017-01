Üçüncü “Better Caul Saul” sezonundan kısa bir teaser

AMC’nin popüler dizilerinden Better Call Saul, üçüncü sezonuyla nisan ayında geri dönüyor. Başrolünde Bob Odenkirk’ü izlediğimiz Breaking Bad spin-off dizisinden kısa bir teaser görücüye çıktı.

Dizi, ikinci sezonuyla Altın Küre adaylığı kazandı. Dizinin ana karakteri Jimmy McGill’i canlandıran Bob Odenkirk, 8 Ocak Pazar akşamı sahiplerini bulacak 74. Altın Küre Ödülleri’nde Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü için yarışacak.

Better Call Saul‘un üçüncü sezonu öncesinde açıklamalarda bulunan AMC Studios başkanı Charlie Collier, Vince Gilligan ve ekibinin söz konusu diziyle harikalar yarattığını ve kanallarının en azından bir sezon daha bu yapıma ev sahipliği yapacağı için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Jimmy McGill’in, televizyonun yakın tarihinin en kendine has karakterleriden biri olduğunu vurgulayan Collier, Better Call Saul ekibinin özellikle Breaking Bad gibi hızlıca kült mertebesine ulaşmış bir dizinin ardından, bu karakterin hikayesini farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alabilmiş olduklarından dolayı tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Diziden yayınlanan kısa teaser’da Jimmy McGill’i bir karakolda görüyoruz.