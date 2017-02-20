Üçüncü “Fill The Void” festivali, 25-26 Şubat’ta Ankara’da

İstanbullu bağımsız müzik oluşumu In The Void, birçok farklı sesi ve geniş kalabalıkları bir araya getirdiği etkinlik serisi Fill The Void’u bu hafta Ankara’ya taşıyor. Üçüncü kez düzenlenecek olan Fill The Void festivalinin kadrosunda Extreme Parking, Atay İlgün, Jtamul, Sycho Gast, Cinuty, Mickeysaybye ve nice isim bulunuyor.
25-26 Şubat tarihlerinde Ankara Noxus’ta gerçekleşecek olan üçüncü Fill The Void, birçok bağımsız plak şirketi ve kolektifi de bir araya getirecek. Konserlerin yanı sıra Void Zine, Sundogs Space, Wounded Wolf Private-Press, Moral 0, M4NM, Robonima, Hemzemin Atölye, A.I.D oluşumları da açacakları stantlarda bugüne dek yaptıkları yayınları satışa sunacak.
Bağımsız müzik adına birçok güzel işe imza atan In The Void’un heyecan verici yeni buluşmasında sahne alacak isimlerin programı da şöyle:
25 Şubat Cumartesi
Akkor
Al’York
Alper Yıldırım (Konuk sanatçılar: Egemen Kirkagac, Ege Tülek)
Atay İlgün
Golem
Jtamul
Mickeysaysbye
Sycho Gast
This Kind of Time
Ulaş Celep
26 Şubat Pazar
Alarga
Bam Bam Bam
Ciermento Ferforte
Cinuty
Delikbeyin
Extreme Parking
iyi
İz (Elifnaz Koçak)
Wodashin
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