Üçüncü “Fill The Void” festivali, 25-26 Şubat’ta Ankara’da

İstanbullu bağımsız müzik oluşumu In The Void, birçok farklı sesi ve geniş kalabalıkları bir araya getirdiği etkinlik serisi Fill The Void’u bu hafta Ankara’ya taşıyor. Üçüncü kez düzenlenecek olan Fill The Void festivalinin kadrosunda Extreme Parking, Atay İlgün, Jtamul, Sycho Gast, Cinuty, Mickeysaybye ve nice isim bulunuyor.

25-26 Şubat tarihlerinde Ankara Noxus’ta gerçekleşecek olan üçüncü Fill The Void, birçok bağımsız plak şirketi ve kolektifi de bir araya getirecek. Konserlerin yanı sıra Void Zine, Sundogs Space, Wounded Wolf Private-Press, Moral 0, M4NM, Robonima, Hemzemin Atölye, A.I.D oluşumları da açacakları stantlarda bugüne dek yaptıkları yayınları satışa sunacak.

Bağımsız müzik adına birçok güzel işe imza atan In The Void’un heyecan verici yeni buluşmasında sahne alacak isimlerin programı da şöyle:

25 Şubat Cumartesi

Akkor

Al’York

Alper Yıldırım (Konuk sanatçılar: Egemen Kirkagac, Ege Tülek)

Atay İlgün

Golem

Jtamul

Mickeysaysbye

Sycho Gast

This Kind of Time

Ulaş Celep

26 Şubat Pazar

Alarga

Bam Bam Bam

Ciermento Ferforte

Cinuty

Delikbeyin

Extreme Parking

iyi

İz (Elifnaz Koçak)

Wodashin

