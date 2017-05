Üçüncü “James Bond” Roger Moore, 89 yaşında hayatını kaybetti

Üçüncü James Bond olarak da tanınan “Sir” unvanlı İngiliz aktör Roger Moore, 89 yaşında hayatını kaybetti.

1940’lı yılların sonlarında başladığı sinema kariyerinde, oldukça başarılı zamanlar geçiren İngiliz aktör Roger Moore, ilk kez 1973 yılında Live and Let Die filminde James Bond rolüyle karşımıza çıkmıştı. İlerleyen yıllarda çekilen The Man With the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) ve A View To A Kill (1985) filmlerinde de Bond olarak izlediğimiz Roger Moore’un 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Çeşitli televizyon filmleri ve dizilerinde de rol alan Moore, “Sir” unvanına da layık görülmüştü.