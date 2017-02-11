Ufukta yeni bir Prince belgeseli var: “Pop Life”

Geçtiğimiz yıl 57 yaşında hayatını kaybeden efsanevi müzisyen Prince’in kariyerine odaklanan bir belgesel geliyor. Mathieu Bitton ve Frédéric Bénudis ikilisinin yönetmenliğini üstleneceği belgesel, arşivlik görüntüler; eski ve yeni röportajlar ve animasyonlaştırılmış hikayeleri bir araya getirecek.

İsmini 1985 yılında yayınlanan Prince single’ından alan belgesel, müzisyenin bugüne dek hiçbir yerde yayınlanmamış birçok görüntüsünü de ilk kez izleyicilerle buluşturacak. Pop Life hakkında yapılan ilk açıklamada, birçok Prince hayranının bugüne dek bilmediği bazı detayların filmle birlikte ortaya çıkacağı vurgulandı. Filmde yer alacak animasyonlar, Gainsbourg: A Heroic Life ile tanınan Joann Sfar tarafından hazırlanacak. Pop Life‘ın akışının, izleyicileri Prince eşliğinde Paris, Los Angeles ve New York’a yolculuğa çıkaracak bir formatta olacağı da gelen haberler arasında.

Belgeselin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Bu arada Prince’in tüm kataloğununun bu pazar günü Spotify’da ve sonraki günlerde diğer streaming servislerinde yer alacağını hatırlatalım!