Ulaş Özdemir’in Roll dergisi için yazdığı 20. yüzyıl âşık portreleri bir kitapta derlendi

Ulaş Özdemir’in 1997-2002 yılları arasında Roll dergisinde yayımlanan, 20. yüzyılda halk kültürü ve müziğine iz bırakmış âşıkların portrelerini sunan makale ve söyleşileri, Senden Gayrı Âşık mı Yoktur ismiyle kitaplaştırıldı.

Kolektif Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Senden Gayrı Âşık mı Yoktur‘da Özdemir’in portresini kaleme aldığı âşıklar arasında Âşık Veysel, Nesimi Çimen ve Kul Ahmet gibi isimler bulunuyor.Âşık Mahzuni Şerif, Âşık İhsani, Mahmut Erdal, Ali Ekber Çiçek gibi isimlerle yapılmış kapsamlı söyleşilerin de yer aldığı kitap, hem bir dönemi hem de halk müziği ve kültürünü özgün bir şekilde belgeliyor.

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