Uma Thurman, yeni Lars Von Trier filminde rol alacak

Son olarak 2015 yılında vizyona giren Burnt filminde izlediğimiz Uma Thurman, usta yönetmen Lars Von Trier’in yeni filmi The House That Jack Built‘in oyuncu kadrosuna katıldı.

Daha önce Danimarkalı yönetmenle Nymphomaniac filminde çalışan Uma Thurman’ın filmde hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı. Thurman’la birlikte filmin oyuncu kadrosuna eklenen bir diğer isim de daha önce Dancer In The Dark ve Dogville filmlerinde Trier’le çalışmış olan Siobhan Fallon Hogan oldu. Yönetmenin projenin ilk toplantılarından itibaren Hogan’ın bu filmde rol alması konusunda ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajlarda filmin hayatın kötü ve ruhsuz olması fikrini kutladığını dile getiren Lars Von Trier, bir seri katili merkezine alan filmin senaristliğini de üstleniyor. Başrolde Matt Dillon’ı izleyecğimiz filmin diğer oyuncuları arasında Riley Keough ve Bruno Ganz da bulunuyor. The House That Jack Built, 2018 yılında gösterime girecek.