“Underground Inc.”: 90’ların alternatif metal ve punk sahnesini konu eden belgesel

90’lı yılların alternatif metal ve punk akımlarını mercek altına alan ilginç bir müzik belgeseli geliyor. Yönetmenliğini Shaun Katz’ın üstlendiği belgesel Queens Of The Stone Age, Failure, Helmet, Primus, Bad Religion gibi grupları bir araya getiriyor. Underground Inc. ismini taşıyan belgeselden yeni bir fragman paylaşıldı.

Kickstarter kampanyasıyla toplanan 40.000 Dolar bütçeyle çekilen belgeselde hem arşivlik görüntüler hem de o dönemin bir parçası olan müzisyenlerle yapılmış röportajlar bulunuyor. Filmden yayınlanan yeni fragmanda Monster Magnet, Failure, Fishbone ve Red Fang gibi ekiplerin üyeleriyle yapılmış röportajlardan kısa bölümler yer alıyor. Dönemin önemli prodüktörleri Steve Albini, Alex Newport ve Matt Wallace da filmin konukları arasında.

Filmin müzikleri de Helmet grubunun üyesi Peter Mengede tarafından hazırlanmış. Henüz prodüksiyonu yeni tamamlanan filmin hangi platformdan ve ne zaman yayınlanacağı henüz belirlenmiş değil.