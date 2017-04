“Undisputed Street Fighter”: Efsanevi oyunun karakter tasarımları ve hikayeciliğini konu eden nefis kitap

Dynamite’ın geçtiğimiz yıl Art of Atari kitabıyla başlayan Video Game Icons Series’in ikinci kitabının detayları belli oldu. Capcom’un ilki otuz yıl önce yayınlanan efsanevi video oyunu Street Fighter‘ın konsept ve karakter tasarımlarıyla birlikte, hikayeciliğini ve oyun dünyasına getirdiği yenilikleri mercek altına alacak Undisputed Street Fighter: The Art and Innovation Behind the Game-Changing Series isimli kitap, ekim ayında raflarda olacak.

Nefis görsellerle dolu 300 sayfalık kitabın yazarı, aynı zamanda Art of Atari kitabının da yazarı veMuseum of Video Game Art’ın direktörü olan Steve Hendershot. Yoldaki kitap hakkında açıklamalarda bulunan yazar, video oyun kütlürünü baştan yaratmış olan bu efsanevi oyunun hikayesini anlatmış olmaktan dolayı duyduğu heyecana değindi. Dynamite ekibinden Rich Young da Street Fighter‘la ilk tanıştığı dönem hem karakter tasarımlarından hem de oyunda iyi olmak için ne kadar fazla efor sarfedilmesi gerektiğinden etkilendiğini, Video Game Icons Series‘in ikinci kitabı için Capcom’la çalışmış olmanın inanılmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Basılı formatının yanı sıra Comixology, Dynamite Digital, iVerse ve Dark Horse Digital gibi dijital platformlarda da okuyucularla paylaşılacak olan Undisputed Street Fighter‘dan yayınlanan sayfa görsellerini aşağıda görebilirsiniz.