Ünlü oyuncu Carrie Fisher, uçakta geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda

Özellikle Star Wars filmlerinde canlandırdığı Prenses Leia karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve yazar Carrie Fisher, Londra – Los Angeles uçuşu sırasında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Todd Fisher, yaptığı açıklamada Carrie Fisher’ın yoğun bakımda olduğunu ve henüz durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.

An itibariyle Los Angeles’ta bir hastanenin yoğun bakım servisinde olan Carrie Fisher, son olarak Star Wars serisinin son filmi olan The Force Awakens‘ta karşımıza çıkmıştı. Vlad Marsavin’in yönetmenliğini üstlendiği ve çekimleri hala devam etmekte olan Wonderwell filmiyle önümüzdeki yıl izleyeceğimiz Fisher’ın erkek kardeşi Variety dergisine şu açıklamayı yaptı:

“Henüz Carrie’nin durumu hakkında iyi veya kötü bir haber yok. Doktorlardan henüz kesin bir şey gelmiş değil. Tek yapabileceğimiz şey Carrie için dua etmek.”

Associated Press geçtiğimiz saatlerde Carrie Fisher’ın durumunun stabil hale geldiğini haber geçmişti. Todd Fisher bunun da gerçeği yansıtmadığını ve haber ajanslarının ellerindeki kısıtlı bilgilerle sonuca ulaştığını dile getirdi. “Herkes bir spekülasyon yaratmak peşinde ama bunun için doğru zaman değil” diyen Todd Fisher, henüz Carrie Fisher’ın durumunun ne olduğunun anlaşılmadığı için yoğun bakımda tutulduğunun altını çizdi.

11 saatlik uçuşun ardından, iniş yapmaya 15 dakika kala kalp krizi geçiren 60 yaşındaki oyuncu, Londra’da yeni kitabının tanıtım etkinliğini yaptıktan sonra Los Angeles’a dönüyordu.