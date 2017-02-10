Unseen Music, yardım amaçlı “Disquiet” serisinin ilk derlemesini önümüzdeki hafta yayınlıyor

Özellikle Helios projesiyle tanınan müzisyen ve besteci Keith Kenniff’in plak şirketi Unseen Music, üç albümlük bir ambient serisi yayınlıyor. Gelirleri araştırmacı gazetecilik, şiddet gören kadınlar ve azınlıklara destek olan çeşitli kuruluşlara bağışlanacak olan albümlerin ilkinde Balmorhea, Synkro, The Album Leaf ve Eluvium gibi isimler bulunuyor.

Disquiet Vol. 1, 17 Şubat’ta dijital platformlarda yerini alacak. Albümde yer alacak şarkılardan iki tanesi de Unseen Music’in Bandcamp sayfası üzerinden dinlemeye açıldı. Serinin ikinci ve üçüncü albümlerinde yer alacak müzisyenler arasında Julianna Barwick, Ryuichi Sakamoto, Loscil, Ólafur Arnalds & Nils Frahm, Peter Broderick ve nice heyecan verici isim bulunuyor.

Proje hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan da, Disquiet Vol. 1‘da yer alacak The Album Leaf parçası “AW 11316” dinlenebilir.