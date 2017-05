“Valerian and The City of A Thousand Planets” için geri sayım devam ediyor

Luc Besson’un çizgi roman uyarlaması yeni filmi Valerian and The City Of A Thousand Planets için geri sayım sürüyor. Clive Owen, Cara Delevingne başrolünde yer aldığı film, 27 Temmuz’da vizyona girecek.

Pierre Christin ve Jean-Claude Mézières ikilisinin 1967 yılında ilk macerası yayınlanan Valerian & Laureline isimli çizgi romanından uyarlanan film, ünlü yönetmenin yaklaşık üç yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metraj olarak da biliniyor. Oyuncu kadrosunda Dane DeHaan, Cara Delevingne ve Clive Owen gibi isimlerin yer aldığı Valerian and The City Of A Thousand Planets’tan görüntülerin yer aldığı son fragman da geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. 27 Temmuz’da vizyonda olacak film için heyecanlı bekleyiş sürüyor.