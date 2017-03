“Valerian and The City Of A Thousand Planets”tan Türkçe altyazılı fragman

Luc Besson’un yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Dane DeHaan, Cara Delevingne ve Clive Owen yer aldığı çizgi roman uyarlaması Valerian and The City Of A Thousand Planets, 27 Temmuz’da vizyonda. Merakla beklediğimiz filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Pierre Christin ve Jean-Claude Mézières ikilisinin 1967 yılında ilk macerası yayınlanan Valerian & Laureline isimli çizgi romanından uyarlanan film, ünlü yönetmenin yaklaşık üç yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metraj. Yeni Luc Besson filminden yayınlanan fragman, görsel efektler ve karakter tasarımlarıyla heyecan yaratıyor. Filmin yeni fragmanını Türkçe altyazılı olarak aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.