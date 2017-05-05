Ve huzurlarınızda yeni Grizzly Bear şarkısı: “Three Rings”

Bir süre önce yeni albüm hazırlıklarını tamamladıklarını duyuran Amerikalı topluluk Grizzly Bear, uzun zamandır beklenen ilk kayıtları “Three Rings” ile karşımızda.

Son olarak 2012’de yayınladıkları Shields albümü ile karşımızda olan Grizzly Bear, grup üyelerinin çeşitli yan projelerde olması sebebiyle uzun bir süre bir araya gelememişti. Geçtiğimiz sene yeni albümleri üzerine çalışmaya başlayan Amerikalı topluluk, geçtiğimiz haftalarda henüz ismi belli olmayan albümlerini tamamlandıklarını duyurdu. Yeni albümleri ile ilgili çok detay paylaşmayan Grizzly Bear, albümde yer alacak ve aynı zamanda müzikseverlerin de ilk kez dinleyeceği yeni single’ları “Three Things”i yayınladı.