Vera Farmiga, “Godzilla”nın devam filminde rol alacak

Özellikle Bates Motel dizisiyle tanınan ve Up In The Air filmindeki performansıyla da Oscar adaylığı kazanan Amerikalı oyuncu Vera Farmiga, Michael Dougherty’nin yönetmenliğini üstlendiği Godzilla: King of the Monsters filminde rol alacak. Farmiga söz konusu filmde, Stranger Things dizisinin Eleven’ı olarak tanınan Millie Bobby Brown’ın canlandırdığı karakterin annesi olarak karşımıza çıkacak.

Şu ana kadar oyuncu kadrosunda Brown ve Farmiga’nın dışında Kyle Chandler ve Ken Watanabe’nin yer aldığı Godzilla: King of the Monsters, 2019 yılının bahar aylarında gösterime girecek. Bugüne dek onlarca farklı uyarlaması çekilen Godzilla filmlerinin en yeni serisi, 2014 yılında Gareth Edwards’ın çektiği filmle başlamıştı.

İlk filmin senaristlerinden Max Borenstein’ın Michael Dougherty ile birlikte senaryosunu yazdığı yeni Godzilla filminin ardından söz konusu Japonya orijinli karakteri, King Kong’la karşı karşıya gelirken izleyeceğiz. Yine Max Borenstein’ın senaryosunu yazacağı Godzilla vs Kong, King of the Monsters‘ın bir yıl sonrasında vizyona girecek.

Şu sıralar Bates Motel‘in final sezonuyla karşımıza çıkan Vera Farmiga, çekimleri devam eden Rupert Wyatt filmi Captive State‘te başrolde yer alıyor. Ayrıca Farmiga’yı bu yıl izleyeceğimiz diğer filmler arasında Shana Feste imzalı komedi filmi Boundaries ve Liam Neeson’la başrolleri paylaştığı Jaume Collet-Serra filmi The Commuter bulunuyor.