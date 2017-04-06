VIDEO: “Batman and Harley Quinn” animasyon filminin perde arkası

Batman: The Animated Series’in yapımcısı Bruce Timm ve Warner Bros. Animation ortaklığıyla hazırlanan Batman and Harley Quinn animasyon filmine dair epey detaylı bilgiler veren bir video görücüye çıktı.

Filmde Batman’i söz konusu karakterle özdeşleşmiş olan Kevin Conroy seslendirecek. Harley Quinn’i seslendirecek isimse The Big Bang Theory oyuncularından Melissa Rauch. Yoldaki filmin yapımcıları ve seslendirme kadrosunun hem Batman and Harley Quinn‘in hazırlık aşamalarına hem de filmin ilham kaynaklarına dair yaptıkları açıklamaların yer aldığı video’da filmden ilk görüntüler de bulunuyor.